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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Temizlik işçilerinin eğlenceli mesaisi - OSMANİYE

Temizlik işçilerinin eğlenceli mesaisi - OSMANİYE

- Temizlik işçilerinin müzik eşliğinde hareketlere eşlik etmeleri Osmaniye 'de temizlik işçilerinin eğlenceli mesaisiOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Düziçi ilçesinde, spor salonu karşısındaki çöpleri toplayan belediye işçilerinin buradan yükselen müzik sesiyle fitness hareketlerini yapmaya çalışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.Yeşilova Mahallesi'nde araçla çöpleri toplayan 2 belediye işçisi, Şehit Ahmet Metlioğlu Caddesi'ndeki spor salonunun önünde durdu.Salonun karşısındaki çöpleri alan işçiler, bu sırada içeride fitness hareketleri yapanları fark etti.Spor salonunda bulunanları bir süre izledikten sonra işçiler, salondan yükselen müzik sesiyle hareketlere eşlik etmeye çalıştı.İşçilerin eğlenceli mesaisi, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kamera Güvenlik Kamerası Belediye İşçisi Yükselen 

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