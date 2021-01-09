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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Televizyon hırsızı kamerada

Televizyon hırsızı kamerada

Hırsızlık anlarına ilişkin güvenlik kamerası kayıtları

Polis Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-Yakalanan şüphelinin adliyeye çıkartılması

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te, farklı tarihlerde 3 hırsızlık olayına karışan şüpheli ilk önce kameralara sonra polislere yakalandı. Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerasına yakalan 3 şüpheliden birinin kimliğini tespit etti. Yapılan takip sonucu gözaltına alının şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışması sürüyor.
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