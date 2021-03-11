Telefonda ders çalışıp Erasmusu kazandı

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( ŞIRNAK )- Genç üniversitelinin başarısı- 4 kardeşin paylaştığı çalışma masasında başarı hikayesi ŞIRNAK



- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi pandemi sürecinde telefonla canlı derslere katılarak Erasmus sınavını kazandı. Polonya’da eğitim görecek olan 3’üncü sınıf öğrencisinin başarısı herkesi duygulandırdı. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan Şırnak Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Zehra Ataman 3 kardeşiyle beraber aynı ortamda çalışarak bir telefonla canlı derslere aktif bir şekilde katılıp pandemi süreci boyunca ders çalıştı. Alanında başarılı olan Ataman katıldığı sınavı kazanarak Polonya’da eğitimine devam etmeye hak kazandı. Erasmus sınavında başarılı olan 21 yaşındaki öğrenci hayallerinin peşinden koşmaya devam ediyor ancak karşı taraftan gelecek olan kabul mektubunu dört gözle bekliyor. Sınavlardaki başarısını azminden ve ailesinin desteğinden aldığını belirten üniversite öğrencisi Beytüşşebap’tan Polonya’ya ilk defa bir öğrencinin gideceğini söyledi.



Ataman, "Üniversite öğrencisiyim. Şırnak’ta okuyorum. Üniversite hayatımda kendimi aktifleştirmeyi hedef edindim. Ailemin desteği çok oldu. Pandemi nedeniyle sürekli evdeydik. Kardeşlerimle beraber çalıştım ve bu başarıyı elde ettim. Yeni şeyler keşfetmeyi seven biriyim bu yüzden kazandığımı düşünüyorum. Online derslerde elimden geldiğince yönetmeye çalıştım. Kitap aldım online derslere aktif şekilde katıldıkça ilerledim. Sosyal hizmetler uzmanı olmak istiyorum. Polonya’dan kabul mektubu geldiğinde inşallah orada eğitime devam edeceğim. Beytüşşebap Belediye Başkanımız Habip Aşan yol masraflarımı karşılayacağını söyledi.



Kendilerine çok teşekkür ederim" dedi.

Belediye Başkanı Habip Aşan ise örnek olan ve eğitimde başarılı olan tüm öğrencilerinin yanlarında olduklarını söyleyerek yol masraflarını karşılayacaklarını söyledi.



Aşan, "Pandemiden dolayı öğrencilerimiz zor bir süreç yaşadı. Bu haberin yapılması aslında diğer öğrencilerimize örnek olan bu kardeşimizi herkesin görmesini istediğimiz içindir. Başarı hikayesi olan bu öğrencilerimizin sürekli yanındayız. Belediye olarak bu kardeşimizin yanındayız. Üniversite öğrencisi Zehra kardeşimiz evde çalışarak bu başarısını elde etti. Polonya’da Erasmus eğitimine devam edecek. Bizler destek çıkmak istedik. Kardeşimize ve diğer tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Tek odalı evde 4 kardeşin başarı hikayesi Beytüşşebap ilçe merkezde yaşan Yusuf Ataman’ın en büyük kızı olan Zehra, 3 kardeşiyle beraber bir çalışma masasını paylaşarak bir telefonla online derslerine katılıp zoru başardı. Öğretmenlerinin verdiği dersleri takip edip çalışan Zehra Ataman Erasmus eğitimini kazandı. Önümüzdeki günlerde eğitim hayatına Polonya’da devam edecek olan üniversite öğrencisi hayallerinin peşinden koşmaya devam ediyor.



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