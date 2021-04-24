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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Telefon bataryası hırsızlığı kamerada

Telefon bataryası hırsızlığı kamerada

- Şahsın müşteri gibi içeri girmesi

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri 

-- Şahsın içeride bulunanlarla sohbet etmesi
-- Şahsın bataryayı yerinden beriye getirmesi
-- Şahsın bataryayı montunun cebine koyması
-- Şahsın iş yerinden çıkışı

( OSMANİYE )- Osmaniye’de bin lira değerindeki telefon bataryasını saniyeler içerisinde çalan şahıs, önce kameraya ardından polise yakalandı OSMANİYE

- Osmaniye’de telefoncu dükkanına müşteri gibi giren hırsızlık şüphelisi şahıs saniyeler içerisinde bin lira değerindeki telefon bataryasını çaldı. Edinilen bilgiye göre, Raufbey Mahallesinde bulunan telefoncu dükkânına müşteri gibi giren şahıs, iş yeri sahipleri ile bir süre sohbet etti. Şahıs çıktıktan sonra bin lira değerindeki telefon bataryasının yerinde olmadığını gören iş yeri sahibi, güvenlik kamerasını kontrol etti. Kendileri ile sohbet eden şahıs tarafından bataryanın çalındığını gören iş yeri sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayının yaşandığı iş yerinde gerekli çalışmaları yaptıktan sonra güvenlik kamerasındaki görüntüleri inceledi. Görüntüleri titizlikle izleyen ekipler bataryayı çalan şahsın M.T. olduğu tespit etti. Yapılan fiziki takip sonucunda şahıs kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan M.T. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin arından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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