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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - Polis aracına ateş eden şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ - Polis aracına ateş eden şüpheli tutuklandı

- Şüphelinin polis aracına ateş etmesi - Şüphelinin boş kovanları toplaması - Şüphelinin adliyeye çıkarılması Tekirdağ 'da polis aracına ateş eden şüpheli tutuklandı - Olay anı güvenlik kamerasına da yansıdıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde devriye gezen polis aracına ateş eden şüpheli tutuklandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin bulunduğu polis aracına, Hıdırağa Mahallesi'nde silahla ateş edildi.Ekiplerin çalışması sonucu şüpheli F.Ç. (20) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Şüphelinin polis aracına ateş etmesi çevredeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı.Öte yandan F.Ç'nin cinayet suçundan bir süre cezaevinde yattığı ve salgın tedbirleri kapsamında denetimli serbestlik şartıyla tahliye edildiği belirtildi.

Polis Aracı Denetimli Serbestlik Kamera Güvenlik Kamerası Cinayet 

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