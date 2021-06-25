Tekirdağ'da feci kaza kamerada: 3 yaralı



- Tekirdağ'ın Muratlı ilçesini Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran Beldesi'ne bağlayan karayolu üzerinde yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay anları bölgedeki bir güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi. Kaza, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Muratlı-B.Karıştıran karayolu üzerinde Paşabahçe Cam Fabrikası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Büyükkarıştıran'dan Muratlı yönüne seyir halinde olan Mehmet K. (61) yönetimindeki 39 LE 262 plakalı araç, Paşabahçe Cam Fabrikası’na döndüğü esnada arkadan gelen 39 AJ 822 plakalı aracın çarpması sonucu kaza geçirdi. Mehmet K. (61) yönetimindeki 39 LE 262 plakalı araca bir de Yasemin B. (37) sevk ve idaresindeki 39 AJ 822 plakalı araç çarptı. Çift taraflı yaralamalı trafik kazasında sürücü Mehmet K., diğer araç sürücüsü Yasemin B. ve Yasemin B.'nin kullandığı araçta yolcu olarak bulunan Firdevs B. yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bilgisine ulaşıldı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma ise sürüyor.

