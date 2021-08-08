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Tekirdağ’da 3 kişin öldüğü feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Tekirdağ’da 3 kişin öldüğü feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Tekirdağ’da 3 kişin öldüğü feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

İlk Müdahale Güvenlik Kamerası İstinat Duvarı Emniyet Şeridi Polis Ekipleri 


- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken, kaza anına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, sabah saatlerinde Tekirdağ’ın Malkara ilçesi Yeni Sanayi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sürücü N.S., idaresindeki 34 COB 352 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle istinat duvarına çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye kısa sürede acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü N.S., (59) S.S., (55) Z.M.S. (20) ağır yaralanırken, E.T.S. (30) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edilen S.S. ve Z.M.S. de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan sürücü N.S. ise Malkara Devlet Hastanesinden Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kaza anı kamerada Bölgeye gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kaza anı ise kameralara yansıdı. Güvenlik kameraları na yansıyan görüntülerde hızlı bir şekilde seyir halinde olan araç, emniyet şeridini de aşarak korkunç bir şekilde yolun kenarındaki duvara çarpıyor. (HLD-
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