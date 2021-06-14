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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - Cinayet zanlısı, güvenlik kamerası kayıtlarından yakalandı

TEKİRDAĞ - Cinayet zanlısı, güvenlik kamerası kayıtlarından yakalandı



: - Güvenlik kamerası görüntüleri - Zanlının Emniyetten çıkışı Tekirdağ 'da cinayet zanlısı, güvenlik kamerası kayıtlarından yakalandıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde cinayet zanlısı güvenlik kamerası kayıtlarından yakalandı.Alınan bilgiye göre, Cemaliye Mahallesi'nde cumartesi günü çıkan silahlı kavgada Serkan Söker'in (19) öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısının tespiti için polis ekipleri soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini topladı.Ekiplerin 150 saatlik kayıtları incelemesinin ardından zanlının Fırat B. olduğu tespit edildi.Saklandığı evde yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi. Fırat B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik Kamerası Katil Zanlısı Polis Ekipleri Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı 

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