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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Tekel bayisine müşteri gibi girip içkileri böyle çaldılar

Tekel bayisine müşteri gibi girip içkileri böyle çaldılar

güvenlik kamerasında detay

Tekel Bayisi Kamera Güvenlik Kamerası Alkollü İçecek Polis Ekipleri 

-iş yeri sahibi ile röportaj
-bursa ftpde

( BURSA ) - BURSA

- Bursa'da bir tekel bayisine giren yabancı uyruklu 3 kişinin dolaptaki alkollü içecekleri çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olay merkez ilçe Osmangazi'nde yaşandı. Dün akşam tekel bayisine alış-veriş yapma bahanesiyle gelen 3 yabancı uyruklu şahıs, işletme sahibi Sedat Ayas'ı (50) sohbet ederek oyaladı. Daha sonra birkaç içki alıp giden 3 kişiden şüphelenen Ayas güvenlik kameralarını inceledi. Durumu farkeden Ayas polis ekiplerine haber verdi. Güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler 1 kişinin Ayas’ı oyaladığı, diğer iki şahsın dolapta bulunan alkollü içecekleri çaldığını belirledi. Durumu farkeden işletme sahibi Ayas, "3 yabancı uyruklu 15 ile 17 yaşlarında gençler geldiler. Alışveriş yapar gibi dağıldılar, biri beni oyalarken, diğerleri içkileri çalmış. İçeceklerin eksildiğini anladım. Kameraya bakınca olay ortaya çıktı" dedi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (GB-İHS)
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