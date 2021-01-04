Tedbirler salgın yayılımının düşmesini sağladı: Risk haritası yeşile dönüyor

-Kısıtlama süresince yapılan denetimler



( KIRIKKALE ) KIRIKKALE



- Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının olumlu etkisi, Kırıkkale'deki yoğunluk haritasına yansıdı. Kısıtlama öncesi kırmızıyla kaplı alanlar şimdilerde yeşile dönmeye başladı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yılbaşı nedeniyle uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması ve valilik tarafından alınan tedbirler, salgın yayılımının düşmesine olumlu yansıdı. Kırıkkale'de korona virüs yoğunluk haritasında yüksek risk anlamını taşıyan kırmızı alanlar yeşile dönmeye başladı.

Vaka sayılarındaki gözle görülür düşüş, Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Yoğunluk haritasında yüksek risk anlamını taşıyan kırmızı alanlar tedbirler sonrasında normale dönmeye başladı.

(HA-KA



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