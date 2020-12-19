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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Tavukları çuvala doldurup çaldılar

- Tavukları çuvala doldurup çaldılar

Güvenlik kamerasından detay

( BURSA ) BURSA

Kamera Sansi Güvenlik Kamerası Hırsız 


- Bursa’da bir kümesten tavuk çalan hırsızlar, tavukları çuvala doldurup kaçamaya çalışması güvenlik kamerasına yansıdı. Merkez Yıldırım ilçesi Otosansit mevkiinde hırsızları görenler duruma şaşırttı. İş yerinin önünde bulunan bir kümese girdiği görülen hırsızlar, tavukları çuval ile çalıp olay yerinden kaçarken, kümesteki at ise olay yerinden korkarak uzaklaştı. Olay güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde hırsızın çaldığı tavukları çuvala koyarak olay yerinden kaçtığı görüldü.
(GB-ÖK-Y)
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