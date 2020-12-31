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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Tatilciler kısıtlama öncesi Çeşme'ye akın etti

Tatilciler kısıtlama öncesi Çeşme'ye akın etti

Çeşme'de yollardaki araç hareketliliği görüntüleri

Alışveriş Market Yılbaşı 

-Pazaryerlerinden görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

- Yılbaşında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar İzmir'in Çeşme ilçesine akın etti. Tatil beldesinin nüfusu katlanarak artarken, oteller yerine villalara rağbet yaşandı.Çeşme'de otellerde yılbaşı eğlencelerinin yasaklanması nedeniyle otellere rağbet azalırken, çok sayıda villa kiralandı. Çok sayıda vatandaş da yazlık evlerine geldi. Yazlık evlerin dolmasıyla sokaklarda ve otoparklarda araç yoğunluğu arttı. 4 günlük kısıtlama nedeniyle Çeşme Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de tedbirlerini arttırdı. Otoban girişleri ve yollarda trafik önlemleri attırıldı.Çeşme Belediyesi, vatandaşların yılbaşı alışverişi yapabilmeleri için Çeşme merkezi ile Alaçatı, Ilıca ve Çiftlik mahallelerinde pazar yerlerinin açık olmasını sağladı. Yılbaşını evlerinde geçirecek olan vatandaşlar pazar yerlerinde alışverişlerini yaparken, marketlerde de alışveriş yoğunluğu arttı.
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