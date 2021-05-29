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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Taşla öldürüp köy mezarlığına gömdüler

Taşla öldürüp köy mezarlığına gömdüler

güvenlik kamerası

Kamera Güvenlik Kamerası Köy Mezarlığı İtiraf Cinayet 

-zanlıların adliyeye getirilmesi
-detaylar
-fotoğraflar

( SİVAS )- Birlikte alkol aldığı arkadaşlarını taşla öldürüp, köy mezarlığına gömen zanlılar hâkim karşısına çıkartıldı SİVAS

- Birlikte alkol aldığı arkadaşlarını taşla öldürüp, köy mezarlığına gömen zanlılar hâkim karşısına çıkartıldı.Edinilen bilgiye göre, Sivas’ta Kümbet Mahallesi'nde ikamet eden Emre Öztürk (28), 20 Mayıs'ta evinden ayrılarak bir daha geri dönmedi. Ailesi Emre Öztürk için kayıp ihbarında bulundu. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, kayıp Emre Öztürk’ün bulunması için çalışma başlattı. Çalışmaları özel bir ekip yürüttü.Özel ekip tarafından yürütülen titiz çalışmada güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Öztürk’ün en son bir otomobile binerek evinden uzaklaştığı görüldü.
Yapılan araştırmada Öztürk’ün arkadaşları; B.A. (38), K.İ. (24) ve İ.P. (32) gözaltına alındı. Araçta yapılan incelemede kan izlerine rastlanıldı. Üç kişi sorgulamalarında korkunç cinayeti itiraf etti. B.A. ve İ.P verdikleri ifadelerinde dört kişi Kurtderesi mevkiinde alkol alırken İ.K.’nın taşla Öztürk’ü öldürdüğünü, Öztürk’ün cesedini Bademkaya köyü mezarlığına gömdüklerini itiraf ettiler. Mezarlıkta yapılan kazıda Öztürk’ün cesedi bulundu.Zanlılar B.A., K.İ., ve İ.P., Sivas Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Sivas Adliyesine gönderilerek hakim karşısına çıkartıldı.
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