Taşıdıkları eşyaların yarısını bırakıp yarısını da alıp kayıplara karıştılar

--eşyaların taşımasından güvenlik kamerası görüntüsü

--eşyaları götürülen vatandaşın firma yetkilisiyle telefonda görüşmesinden görüntü

--evin içine taşınan eşyalardan görüntü

--eşyaların sahibi erdal civaroğlu röp



( BURSA ) -- Eşyaları taşımayıp beyaz eşyalarla birlikte kaçtılar iddiası BURSA



- Bursa'da eşyalarını internetten bulduğu nakliye firmasına taşıttıran ev sahibi firmanın eşyalarının yarısını indirip yarısıyla ortadan kaybolmasıyla ne yapacağını şaşırdı. İddiaya göre Yıldırım ilçesinde yaşayan Erdal Civaroğlu, evini taşıması için internetten bulduğu bir nakliye firmasıyla 900 lira karşılığında anlaştı. Taşıma firması eşyaların yarısını indirirken yatağı taşıyamayacağını belirterek apartmanın girişinde bıraktı. Bu konu üzerinden taşıma firması yetkilileri ile eşyaların sahibi arasında tartışma çıktı. Taşıma yapan firma paranın tamamını isterken ev sahibi de eşyaların taşınmasının ardından paranın verileceğini söyledi.



Arada çıkan anlaşmazlıktan sonra iddiaya göre taşıyıcı firma değeri 10 bin lirayı bulan beyaz eşyaları indirmeyerek ortadan kayboldu. Eşyalarının sahibinin telefonla ulaştığı firma beyaz eşyalarının kendisini olmadığı iddia etti. Bu anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Eşyalarının gasp edildiğini iddia eden eşyaların sahibi polis karakoluna giderek firma hakkında şikayetçi oldu. Başından geçen olayı anlatan Erdal Civaroğlu, "Ev eşyalarını taşımak için internet üzerinden anlaştığımız bir firmayla anlaştık. Fakat eşyalarımızın bir kısmı gasp edilmiş durumda, bir kısmı da anlaşmamıza rağmen eve çıkartılmadı. Taşıma anlaşmasını asansörlü taşıma üzerine anlaştık sözleşme imzaladık. Eşyalarımız geldi ama asansörü göremedik. Eşyalarımızın bir kısmına zarar verildi.

Biz eşyaları taşımıyoruz eşyalar çıkmaz ben bunları taşımayacağım paramı verin paramı vermezseniz eşyalarınızı da vermiyorum deyip kamyonun kasasını kapatıp gittiler. Giden eşyalar arasında değerli olan beyaz eşyalarımızın çoğu yok telefon açtığımızda bizde sadece dolap kapakları olduğunu gelip almamızı ve paralarını istediklerini söylüyorlar. Bizde eşyalarımızı getirin paranızı alın diyoruz. Biz taşıma şirketiyle 900 liraya anlaştık 400 lirasını verdik. Geriye 500 lira kaldı. Buna da eşyaları eve çıkarttıktan sonra verecektik. Bizim indirmeyip götürdükleri eşyaların maddi değeri 10 ila 15 bin arasındadır. Biz firmayı telefonla aradığımızda hakaretle karşılaştık. Ne yaparsanız yapın karakola da gitseniz hakkınızı alamazsınız dediler. Ben eşyaları getirmiyorum elinizi ardınıza koymayın şeklinde ifadeyle karşılaştık. Bizde karakola gidip ifademizi verdik" dedi.

(brk-



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