Tartıştığı kardeşinin dükkanına kamyonetle girdi

-OLAY YERİNDEN GENEL GÖRÜNTÜ

-ŞAHSIN GÖZ ALTINA ALINMASI

-İŞYERİNİN HARABEYE DÖNEN GÖRÜNTÜSÜ

-OLAY YERİNDEN DETAY



( ANTALYA )- Antalya'da tartıştığı kardeşine kızan ağabey, kardeşinin eczanesine kamyonetiyle girdi ANTALYA



- Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde kardeşine kızan ağabey, kardeşinin eczanesine kamyonetiyle girdi.Edinilen bilgilere göre, olay, dün saat İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi.Kardeşiyle daha önceden tartıştığı öğrenilen Y.A., 07 UH 370 plakalı kamyonetiyle kardeşinin cadde kenarında bulunan eczanesine girdi. Dükkanın vitrinine çarpan kamyonetiyle defalarca dükkana girmeye çalışan Y.A.’yı çevredeki vatandaşlar durdurmaya çalıştı.Çarpmanın etkisiyle içeride bulunan müşteriler ve çalışanlar neye uğradığını şaşırdı.Elinde kesici alet de bulunan Y.A.’yı zabıta ekipleri ve çevredeki vatandaşlar kamyonete bindirerek yatıştırmaya çalıştı.Olay yerine gelen polis ekipleri, Y.A'yı gözaltına alırken, kamyonet çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.Kamyonetin işyerine çarpma anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

