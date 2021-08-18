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Tartıştığı akrabasına sinirlendi, arabasını üzerine sürdü... O anlar kamerada
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tartıştığı akrabasına sinirlendi, arabasını üzerine sürdü... O anlar kamerada

Tartıştığı akrabasına sinirlendi, arabasını üzerine sürdü... O anlar kamerada

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası 

-Olayın yaşandığı yerin görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Altındağ ilçesinde akrabası ile tartışan bir kişi aracına bindikten sonra aracı ile akrabasına çarparak kaçtı. Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Kavaklı köyünde gerçekleşen olayda, akraba oldukları öğrenilen Yaşar K. ve Naci B. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma başladı.
Tartışmanın alevlenmesinin ardından taraflar araya giren vatandaşlara rağmen birbirlerine vurmaya başladı.
Daha sonra öfkelenen Yaşar K. aracına binerek akrabası olan Naci B.’un üzerine sürerek Bulut’a çarptı. Naci B.’a çarparak hafif şekilde yaralanmasına sebep olan Yaşar K. olay yerinden aracı ile uzaklaşarak kaçtı. Edinilen bilgiye göre Jandarma tarafından gerçekleştirilen çalışmanın ardından yakalanarak ifadesi alınan Yaşar Kılıçman adliyeye sevk edildi. Naci B.’un ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. (ÖMR-BC -
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