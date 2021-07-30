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Tartışma yaşadığı arkadaşına kurşun yağdırdı...O anlar kamerada
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Tartışma yaşadığı arkadaşına kurşun yağdırdı...O anlar kamerada

Tartışma yaşadığı arkadaşına kurşun yağdırdı...O anlar kamerada

Güvenlik kamerası

Silahlı Kavga Güvenlik Kamerası Kaçış Polis Ekipleri Saldırı 

-Saldırı anı
-Kaçan saldırgan
-Kovalayan polisler

( İSTANBUL -ÖZEL)- Küçükçekmece’de silahlı kavga: 1 yaralı- Saldırı anı ve polisin zanlıyı kovalaması kamerada İSTANBUL

- Küçükçekmece’de aralarında tartışma çıkan iki arkadaştan biri diğerine kurşun yağdırdı. Kurşunlardan kaçmaya çalışan genç adam vurularak yaralandı. Saldırgan şahıs ise polis ekipleriyle yaşanan kovalamaca sonucunda yakalandı. Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi Seda Sokak’ta yaşandı. İki arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Arkadaşlardan biri diğerine silahla saldırdı. Saldırıya maruz kalan genç adam can havliyle koşarak kaçmaya çalışsa da kurşunların hedefi olmaktan kurtulamadı. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs olay yerinden koşarak uzaklaşmaya çalıştı ancak polis ekipleri saldırgan şahsı kovalamaya başladı.
Kaçarken de havaya ateş eden saldırgan, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak emniyete götürüldü. Saldırıda yaralanan genç adam ise olay yerine gelen ambulans ekiplerince hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı Saldırının yaşandığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde saldırgan şahsın arkadaşına silahla ateş etmesi, kaçış anları ve sonrasında polis ekiplerinin saldırıdan kısa bir süre sonra saldırgan şahsı kovalamaya başlaması görülüyor.
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