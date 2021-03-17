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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
’’Tarla fareleri’’ güvenlik kamerasına yakalandı

’’Tarla fareleri’’ güvenlik kamerasına yakalandı

- Güvenlik Kamerası : Hırsızların tarladaki depoya girişleri

Tarım Akalan Güvenlik Kamerası Hırsızlık Şebekesi Hırsız 

-- Tarladan ve malzemelerin bulunduğu depo detay
-- Tarla sahibi anlatırken detay

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa’da son bir yıldır çiftçileri canından bezdiren tarla hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı. İznik ilçesinde geçimlerini tarımla sağlayan vatandaşlar, son bir yıldır tarlalara dadanan hırsızlardan bezdi. Tarım aletleri, ilaç tankerleri ve sulama sistemlerini, hatta ağaçtaki meyveleri bile çalarak kayıplara karışan hırsızlar bu sefer güvenlik kamerasına yakalandı. Çiftçiye gına getiren hırsızlık şebekesi Sarıkonaklar mevkiinde Mehmet Tutar’a ait tarlaya gece girerken güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Tarladaki depoların kapılarını kıran hırsızlar, tarım malzemesi ve kümesteki tavukları çaldı. Emniyet hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
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