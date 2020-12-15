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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Tarihi sinema yangında küle döndü

Tarihi sinema yangında küle döndü

Tarihi binadan yükselen alevler

Tarihi Bina Nadan Hanlı Yükselen Yangına Müdahale 

-Duman yükselen bina
-Sinemanın içinden görüntüler
-Yanan koltuklardan detaylar
-Esnaf ile röp

( HATAY )- Hatay'da yıllardır kullanılmayan tarihi sinema alevlere teslim oldu HATAY

- Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki kullanılmayan tarihi sinema çıkan yangın sonucu küle döndü. Alınan bilgiye göre, Fidanlık Mahallesi, Kanatlı cCaddesi üzerinde bulunan ilçenin ilk aynalı sineması olan tarihi Süs Sinemasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredik esnaf, tarihi binadan çıkan dumanları fark edince itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında tarihi sinemadaki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Çevre esnafında Yusuf Akan, iş yerinde otururken yangının çıktığını fark edince itfaiyeyi aradıklarını anlattı. Akan, tarihi sinemanın uzun yıllar kullanılmadığını belirtti.
Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.
(ARS-
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