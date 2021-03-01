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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tarihi kente 20 metrelik boru kebabıyla tanıtım

Tarihi kente 20 metrelik boru kebabıyla tanıtım

Kozan kalesinden detay

Uzunlu Belediye Başkanı Yabancı Turist Tanıtım Filmi Sonbahar 

-Kozan Kalesi mangal ve boru kebabı detay
-Kozan kalesi Kozan Belediye Başkanı ve kebapçı yaşar usta gezi detay
-Kalede kebap ve duman detay
-Yaşar usta ile röportaj
-Kozan belediye başkanı Kazım Özgan ile röportaj
-Kozan barajından ve tabiat parkından detaylar

( ADANA ) -- Kozan'ın tanıtımına katkı sağlamak adına Kozan Kalesinde 20 metre uzunluğunda boru kebabı yapan kebapçı Yaşar Aydın, Kozan’ın tarihi ve kültürel yerlerinin mutlaka gezilip görülmesi gerektiğini belirtti ADANA

- Adanalı kebapçı, yaklaşık 1 milyon takipçisine Kozan ilçesinin tarihi ve kültürel yerlerini 20 metrelik boru kebabı yaparak tanıttı. 10 kişilik ekip ile Kozan’a gelen Yaşar Aydın, Kozan’ın kalesinde kendi işletmesine özgü 20 metrelik boru kebabı yaptı. Aydın, tarihi yerleri, tarihi sokak ve caddeleri ile Arıkan Konağı, Yukarı Çarşı Caddesi, Mustafa Kemal ve Yiğenoğlu Sokak ile Dağılcak Sosyal Tesisleri, Kozan Barajında bulunan İskele Kafe ve teknede de çekimler yaparak kentin tanıtımına katkı sundu. Kozan Barajında tekne turu yapan Yaşar usta, “Kozan’ın tarihi ve kültürel yerlerinin mutlaka gezilip görülmesi gerektiğini belirterek, Kozan kalesine hayran kaldığını söyledi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ise her fırsatta Kozan’ın tanıtımı için çalıştıklarını Kozan’ın tarihi ile doğası ile tarihi çarşıları ile Adana’nın dikkat çeken bir ilçesi olduğunu belirterek doğa ve tarih tutkunlarını Kozan’a davet etti. Başkan Özgan, “Kozan özündeki değerleri koruyarak gelişen bir ilçemiz. İlçemiz esnafları da Kozan’ın daha çok tanıtılması ve daha çok ziyaretçi ağırlamak için mücadele ediyor. Pandemi nedeniyle zorlu bir yıl oldu. İnşallah bu ilkbahar ve sonbaharda hem turizm hem de tarih açısından ilçemizin farklılığını yerli ve yabancı turistlere tanıtımlar ile anlatarak ilçemizde turizmden hak ettiği payı alacaktır. Hem ilçemizde hem de dünyanın her yerinde olan açık hava müzesi görünümündeki ilçemizde tanıtım filmi çekmek isteyen herkese kapılarımız sonuna kadar açık" diye konuştu.
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