Tarihi Hindioğlu Caminin genişletme çalışmalarına başlandı

-genel ve detaylar

-enkaz kaldırma çalışmaları

-genel ve detaylar

-caminin çeşitli açılardan görüntüeri

-genel ve detaylar

-Hindioğu Mahallesi Muhtarı Reşit Şık'ın konuşması

-Cami İmamı Mustafa Kahraman'ın konuşması

-enkaz kaldırma çalışmalarından görüntüler



( KİLİS -ÖZEL) KİLİS



- Kilis'te tarihi Hindioğlu caminin çevresindeki evlerin Müftülüğe bağışlanmasından sonra camide restorasyon ve genişletme çalışmaları başladı.

Tarihi Hindioğlu Caminin kitabesinde 777 yıl önce yapıldığı kaynaklara göre ise 357 yıllık olduğu belirlenen tarihi caminin çevresindeki evler mirasçıları tarafından Kilis Müftülüğüne bağışlandı. Engellerin kalkmasıyla Tarihi caminin genişletme çalışmaları başladı.

İlk etapta cami çevresindeki evler yıkıldıktan sonra Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Hindioğlu Caminin restorasyonu ve genişletme projesi devreye girecek. Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından caminin çevresindeki evlerin yıkılması ve enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı. Hindioğlu Mahalle Muhtarı Reşit Şık, 1200'lü yıllara dayanan Kilis7in en eski camilerinden biri olduğunu ifade ederek, "Hayır sahiplerinden Allah razı olsun, caminin yanındaki ve karşısındaki havuşlu evleri bağışladılar. Valimiz, Belediye başkanımız, müftümüzün katkılarıyla faaliyete başladık. Evlerin yıkılmasından sonrada restorasyon çalışmalarına başlanacak" dedi.

Hindioğlu Cami İmam Hatibi Mustafa Kahraman ise, "Başta valimizin, il müftümüzün, belediye başkanımız ve fen işleri müdürümüzün yardım ve katkılarıyla Kilis'in en eski Selçuklu camilerinden olan Hindioğlu caminin etrafındaki tadilat çalışmalarına enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı. İnşallah Kilis kültürüne ve turizmine büyük katkı sağlayacaktır. Emeği geçen bütün devlet büyüklerimizden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Hindioğlu Caminin tarihçesi Hindioğlu Caminin, Kilis'in Hindioğlu Mahallesi Dereağzı Sokağı’nda bulunmaktadır. Kaynaklarda eserin mimarı hakkında da bir bilgiye rastlanmamıştır. Cami üç kemerli son cemaat yeri kıbleye paralel tek sahınlı ahşap örtülü sade bir yapıdır. Caminin avlusuna doğu ve batısındaki iki ayrı kapıdan girilmektedir. Bunlardan doğudaki kapı daha yüksek ve sivri kemerlidir. Arkasındaki beşik tonozlu küçük bir dehlizden avluya geçilmektedir. Bu giriş aynı zamanda cami minaresinin kaidesini meydana getirmektedir. Kısa gövdeli silindirik minare bu girişin üzerinde olup düzgün kesme taştan yapılmıştır. Caminin batı kapısı sonradan yapılmıştır. Cami avlusunda sağ tarafta minareye ve hücrelerin üzerine çıkan on iki basamaklı bir merdiven bulunmaktadır. Avlunun kuzeyindeki hücrelerden yalnızca kuzeybatı köşesindeki hücre günümüze gelebilmiş diğerleri yıkılmıştır. Son cemaat yeri üç kemerli olup bu kemerler ortadaki iki sütuna yanlarda da gömme ayaklara dayanmaktadır. Son cemaat yerinin kuzeydoğu köşesinde içerisinde sanduka bulunan bir oda bulunmakta ve bu sandukanın kime ait olduğu bilinmemektedir. Ancak bu hücrenin altında Selçuklu üslubunda bir türbe olduğu ve bu türbenin üst kısmının yıkılarak geriye mumyalık kısmının kaldığı söylenmektedir. (MAD-LO-Y)



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