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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Tarihi fabrika deposunda 3 ton sahte içki ele geçirildi

Tarihi fabrika deposunda 3 ton sahte içki ele geçirildi

Polisin imalathaneye girmesi

Fabrika Sahte İçki Yılbaşı İmalathane Kaçak Et 

-Polisin sahte içkileri bulması
-Bidonlarda yapım aşamasında olan üzümler
-Ocağın görüntüsü
-Damıtma sisteminin görüntüsü
-detay görüntü

( ADANA )- Adana’da atıl durumdaki tarihi Cumhuriyet Fabrikası'nın deposunda iki ayrı imalathanede 3 ton sahte içki, 20 litre kaçak etil alkol ele geçirildi ADANA

- Adana’da atıl durumda olan tarihi Cumhuriyet Fabrikası'nın deposunda iki ayrı imalathanede 3 ton sahte içki, 20 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri yılbaşı öncesi sahte içkinin piyasaya sürülmesini engellemek amacıyla çalışmalarına hız verdi. Polis yaptığı çalışmalarda atıl durumda olan tarihi Cumhuriyet Fabrikası'nın iki deposu kiralanarak sahte içki imalathanesine çevrildiğini belirledi. Polis yaptığı baskında iki sahte içki imalathanesi bulurken, 3 ton sahte içki 20 litre de kaçak etil alkol ele geçirdi. Polis, imalathanenin ikisinde de bidonlar içinde içkiye dönüştürülmek üzere su içiresinde üzümler olduğunu, ocak ve damıtma sisteminin kurulduğunu belirledi. Polis malzemelere el koyarken olayla ilgili S.M.T. ile İ.S.’yi gözaltına aldı. Sahte içkiler ise olay yerinde imha edildi.
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