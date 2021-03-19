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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Tarihî köprüye dadanan hırsızlar kameralara böyle yakalandı

Tarihî köprüye dadanan hırsızlar kameralara böyle yakalandı

Hırsızların güvenlik kamerası görüntüleri

Güvenlik Görevlisi Akalan Güvenlik Kamerası Doğal Afet Hırsız 

-Motoru çalınan klimadan görüntüler
-Tarihi köprüden detaylar
-Tarihi köprü yöneticisi Fatih Alim Daşpınar röportaj

( BURSA -ÖZEL)- Irgandı köprüsü esnafı hırsızlardan bıktı BURSA

- Bursa'da sanat çarşısı olarak kullanılan tarihî Irgandı Köprüsü'ne hırsızlar dadandı. Bursa'da yüzyıllar boyunca doğal afetler ve savaşlara direnerek, şehrin geçmişine şahitlik eden 579 yıllık Irgandı Çarşılı Köprüsü'ne son dönemde hırsızlar dadandı. Irgadı Köprüsü'nün bakır kablolarını çalan hırsızlar, daha sonra köprüdeki dükkânların ısıtma ve soğutmasını sağlayan, 100 bin lira değerindeki klimanın motorunu da çaldı. Bununla da yetinmeyen hırsızlar, en son köprünün tuvaletlerinin musluklarını ve esnafın malzemelerini çaldı. Tarihî köprünün malzemelerini çalan hırsızlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Çarşı esnafı, yetkililerden çarşıya bir güvenlik görevlisi tahsis etmesini istiyor. Irgandı Köprüsü yöneticisi Fatih Alim Daşpınar, "Bu köprü gece kapandığı zaman izbe bir mekâna dönüşüyor. Bazı kötü niyetli insanlar bu ıssızlığı fırsat bilip, değerli şeyleri çalmaya çalışıyorlar. Ben, burada bir yıllık esnafım. Bir yılda 3 defa hırsızlık oldu. Köprünün bakır kablolarını, klima motorunu ve tuvaletlerin musluklarını çaldılar. Hırsızlar güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi. Biz, belediyeden buraya bir güvenlik görevlisi tahsis etmesini istiyoruz" dedi.

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