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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Tamirhanede levye ve sopalı kavga kamerada

Tamirhanede levye ve sopalı kavga kamerada

Güvenlik kamerası görüntüsü

Kamera Güvenlik Kamerası Şili Irak 

-Şahısların işyeri sahibiyle konuşması
-Tartışmaları
-İşyerindeki vatandaşların şahısları levyeyle kovalaması
-Şahsın silah çekmesi
-Kovalamanın devam etmesi

( KOCAELİ ) -- Korkutmak için silah çeken şahsı levyeyle kovaladılar KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir tamirhanede çıkan tartışma, yerini sopalı ve levyeli kavgaya bıraktı. Silahın da çekildiği o anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, Kocaeli’nin Gebze İlçesi Gaziler Mahallesi Islıkgöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir tamirhaneye gelen 5 kişi ile işyeri sahibi arasında bir tartışma çıktı. Sözlü tartışma daha sonra yerini fiziksel kavgaya bıraktı. Kavganın büyümesi üzerine tamirhanenin içinde bulunan vatandaşlar, tamirhaneye gelen 5 kişiyi sopa ve levyelerle kovaladı. Bu sırada ise kovalanan 5 kişiden birinin yanında taşıdığı tabancayı göstermesi ise dikkat çekti. O anlar kamerada Öte yandan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, 5 kişinin tamirhaneye gelerek işyeri sahibiyle bir süre konuştuğu görülüyor. Hareketlerinden tartıştıkları anlaşılan 5 kişiye, tamirhanenin içinde bulunan bir vatandaş tepki gösteriyor. Bunun üzerine daha da öfkelenen 5 kişilik grup, fiziksel şiddet başvurmaya çalışıyor. Tam bu sırada ise, tamirhanenin içinde bulunanlar ellerine aldıkları levye ve sopalarla, tamirhaneye gelenleri kovalıyor. Bunun ardından 5 kişilik grupta bulunan şahıslardan bir tanesi, tamirhanedekileri korkutmak amacıyla yanında taşıdığı tabancasını çıkarıyor. Ancak, tamirhanedekiler ellerindeki sopalarla şahısları kovalamaya devam ediyor. (MU-RFK-
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