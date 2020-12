Tamir etmek istediği kamyonet çalışınca böyle can verdi

--Kaza ile ilgili arşiv görüntüler



( KOCAELİ ) -- Yaşlı adamın tamir etmek istediği kamyonetin altında can verdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı- Bir anda çalışan kamyonet yaşlı adamı metrelerce sürükledi KOCAELİ



- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 62 yaşındaki vatandaşın, tamir etmek istediği kamyonetin altında kalarak feci şekilde can verdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay, 14.00 sıralarında İzmit Sanayi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir oto kurtarıcıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre oto kurtarıcıda arızalı bir 41 BE 027 plaka Renault marka kamyoneti tamir etmek isteyen Mustafa Haşiloğlu (62), yere yatarak aracın altına girdi. Haşiloğlu’nun aracın dokunduğu kablolar birbirine çarpınca araç bir anda çalıştı. Çalışan aracın altında metrelerce sürüklenen Haşiloğlu’nu aracın altından itfaiye ekipleri vinç yardımı ile çıkardı. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince yapılan incelemede ise Haşiloğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Haşiloğlu’nun cansız bedenini gören oğlu Yasin Haşiloğlu ise gözyaşlarına boğuldu. Kaza anı güvenlik kamerasında Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde aracın bir anda çalışarak hareket ettiği ve Haşiloğlu’nu metrelerce sürüklediği görülüyor. (MK-



