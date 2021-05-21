Taksim Metrosundaki kadının intihar girişimi kamerada



- Taksim metroda bir kadının raylara atlayarak intihar girişiminde bulunduğu o dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Taksim metrosunda saat 13.00 sıralarında psikolojik sıkıntı olduğu iddia edilen 30 yaşlarında bir kadın metronun istasyona yanaştığı sırada raylara atlayarak intihar girişiminde bulunmuştu. Olay üzerine metro seferleri hemen durdurulmuş ve bacağı dizinden ve bileği kopan kadın ekiplerin çalışmaları sonrasında çıkarılarak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alınmıştı. Yaşanan olayın ardından o dehşet anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kadının istasyonun bitiş kısmında beklediği, durumu fark eden güvenlik görevlisinin müdahale etmek için koştuğu ve kadının raylara atladığı görülüyor. Olay sırasında istasyonda metro bekleyen bir kızında korkudan erkek arkadaşına sarıldığı görülüyor.

