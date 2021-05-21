Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Taksim Metrosundaki kadının intihar girişimi kamerada

Taksim Metrosundaki kadının intihar girişimi kamerada

Olay anı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Güvenlik Görevlisi Psikoloji Kamera Güvenlik Kamerası İntihar Girişimi 


- Taksim metroda bir kadının raylara atlayarak intihar girişiminde bulunduğu o dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Taksim metrosunda saat 13.00 sıralarında psikolojik sıkıntı olduğu iddia edilen 30 yaşlarında bir kadın metronun istasyona yanaştığı sırada raylara atlayarak intihar girişiminde bulunmuştu. Olay üzerine metro seferleri hemen durdurulmuş ve bacağı dizinden ve bileği kopan kadın ekiplerin çalışmaları sonrasında çıkarılarak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alınmıştı. Yaşanan olayın ardından o dehşet anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kadının istasyonun bitiş kısmında beklediği, durumu fark eden güvenlik görevlisinin müdahale etmek için koştuğu ve kadının raylara atladığı görülüyor. Olay sırasında istasyonda metro bekleyen bir kızında korkudan erkek arkadaşına sarıldığı görülüyor.
İlgili Foto Galeriler
Cinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptıCinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptı
Hamile akademisyen dehşete düşürdü!Hamile akademisyen dehşete düşürdü!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement