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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Taksicinin vurulduğu dehşet anları kameralara yansıdı

Taksicinin vurulduğu dehşet anları kameralara yansıdı

Taksiye binmek üzere olan Erdoğan Ş'nin kapıda görüntüsü

Güvenlik Güçleri Akalan Güvenlik Kamerası Kalaba Alabalık 

-Karşıda, bilbordı ardında silah sıkan şahıs
-Taksicinin eğilmesi bu sırada vurulması
-Bacağından vurulan taksicinin yere düşmesi
-Eli silahlı birinin taksicinin yanından geçmesi
-Çevredeki vatandaşların ve esnafın yardıma gelmesi
-kalabalıktan görüntü

( ADANA ) ADANA

- Adana'da husumetli şahsın iş yerine gelerek, tabancayla rastgele ateş açan Kemal G'nin taksici Erdoğan Ş.'yi bacağından vurarak yaralama anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 15 Nisan'da merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı üzerinde yaşanan olayda, Kemal G., aralarında husumet olan Fatih K.'nin iş yerine geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, daha sonra kavgaya dönüştü. Bu sırada Kemal G., yanında bulunan tabancayla rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler, Fatih K.'nin yanında çalışan Mehmet Ö., olay yerinde bulunan berber Halil G. ile taksici Erdoğan Ş.'nin bacaklarına isabet etti. Olaydan sonra kaçan zanlı Kemal G'nin yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı. (FKE-
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