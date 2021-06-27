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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Taksi ile zorla kaçırılmak istenilen genç, polisin dikkati sayesinde kurtuldu

Taksi ile zorla kaçırılmak istenilen genç, polisin dikkati sayesinde kurtuldu

Olayın olduğu yerden güvenlik kamerası görüntüsü

Ticari Taksi Güvenlik Kamerası Kaçırılma Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Emniyetin logosundan görüntü
-Şahısların çıkışı
-Adliye götürülmeleri

( MERSİN )- Mersin'de silahlı kişiler tarafından zorla bir taksiye bindirilerek kaçırılmak istenilen şahıs, devriye gezen polis ekiplerinin dikkati sayesinde yaşanan kovalamacanın ardından kurtarılırken, olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi MERSİN

- Mersin'de silahlı kişiler tarafından zorla bir taksiye bindirilerek kaçırılmak istenilen şahıs, devriye gezen polis ekiplerinin dikkati sayesinde yaşanan kovalamacanın ardından kurtarılırken, olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. İddiaya göre, A.G.(19) isimli genç, alacaklı olduğu K.U. ve M.M.E ile görüşmek için merkez Yenişehir ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi Şakirson Caddesi'ne gitti. A.G burada daha önceden tanıdığı iki kişi ile alacak-verecek meselesini görüştüğü sırada, yanlarına tanımadığı 2 kişi daha geldi. Görüşme sırasında bu şahıslardan biri yanında getirdiği tabancayı A.G.'nin bacağına dayayıp vurmakla tehdit etti. Ardından cep telefonu, bin 500 lira parası ve kimliği elinden alınan genç, daha sonra A.Y.'nin kullandığı ticari taksiye bindirilerek silah zoruyla götürülmek istenildi. Bu sırada bölgede devriye gezen motorize polis ekipleri, taksiden şüphelenerek aracı durdurmaya çalıştı. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ticari taksi ve içindekiler, kovalamacanın ardından kaza yaptı. Kaza sonrası ticari taksideki iki kişi kaçarken, A.G. polis ekiplerince kurtarıldı, araçtaki bir kişi gözaltına alındı. A.G. polisteki ifadesinde, şüphelilerin zorla cep telefonu ve kimliğini aldıklarını, takside de bin 500 lira parasına el koyduklarını söyledi.

A.G.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelilerin kaçış güzergahlarını ve adreslerini belirledi. Yapılan operasyonda K.U., M.M.E., M.C.C., H.Y., A.Y., C.A. ve S.B.Y., müştekinin cep telefonuyla birlikte yakalandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar, adliyeye sevk edildi.
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