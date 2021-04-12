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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Takla atarak metrelerce sürüklenen otomobil duvarda asılı kaldı: 1 ölü, 1 yaralı

Takla atarak metrelerce sürüklenen otomobil duvarda asılı kaldı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü

Cumhuriyet Savcısı Sağlık Ekibi Güvenlik Kamerası İstinat Duvarı Ağır Yaralı 

-Olay yerinden görüntü
-Asılı kalan araçtan görüntü
-Çarptığı kayadan görüntü
-Cenazenin kaldırılmasından görüntü
-Hayatını kaybeden sürücünün fotoğrafı

( DENİZLİ )- Kaya parçasına çarparak havalanan araç güvenlik kameralarına yansıdı DENİZLİ

- Denizli’de refüjdeki kayaya çarparak havalanan otomobil, takla atarak metrelerce sürüklendikten sonra istinat duvarında asılı kaldı. Kazada aracın sürücüsü hayatını kaybederken, yanındaki kız arkadaşı ağır yaralandı.Kaza, Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 20.30 sıralarında meydana gelen kazada Özay Ertekin (25), kız arkadaşı olduğu öğrenilen Rabia Sena Aksoy ile birlikte 20 ABE 275 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari araç ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Çevredeki güvenlik kameralarına da yansıyan kazada süratle refüjdeki kayaya çarpan araç, havalanarak karşı şeritteki istinat duvarında asılı kaldı. Duvarda asılı kalan aracı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan Rabia Sena Aksoy, ağır yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık ekipleri, Özay Ertekin’in ise olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Acılı haberi duyarak olay yerine gelen aile fertleri sinir krizi geçirdi. Acılı babanın feryadı yürekleri dağladı. Olay Yeri İnceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Aksoy’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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