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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Takım elbiseli hırsız kamerada

Takım elbiseli hırsız kamerada

Hırsızlık anına ait güvenlik kamera görüntüleri

Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-Şüphelinin adli makamlara sevk edilme anı

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te evlerden takım elbiseyle hırsızlık yapan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahinbey İlçesine bağlı Binevler ve Güneş Mahallelerinde meydana gelen 2 adet ikametten hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerasından tespit ettiği takım elbiseli hırsızı yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AD-SD-
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