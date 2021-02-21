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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
TAHRAN - İran'da nükleer anlaşma karşıtı öğrenciler, UAEA Başkanı Grossi'yi protesto etti

TAHRAN - İran'da nükleer anlaşma karşıtı öğrenciler, UAEA Başkanı Grossi'yi protesto etti

- Protesto gösterisinden görüntüİran'da nükleer anlaşma karşıtı öğrenciler, UAEA Başkanı Grossi'yi protesto ettiİSTANBUL (AA) - İran'da bir grup üniversite öğrencisi, resmi ziyaret kapsamında Tahran 'da bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi aleyhine gösteri düzenledi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya (5+1 ülkeleri) ile İran arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma karşıtı onlarca üniversite öğrencisi İran Atom Enerjisi Kurumu binası önünde toplanarak Grossi'yi protesto etti."Kahrolsun Amerika" ve "Biden, Trump, Obama milletimizin katilleridir" sloganları atan göstericiler, geçen yıl kasım ayında Tahran 'da terör saldırısı sonucu öldürülen, İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade'nin fotoğraflarını taşıdı.Dün gece Tahran 'a ulaşan UAEA Başkanı Grossi, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi'yle bir araya gelmişti.

Terör Saldırısı Nükleer Program Öğrenciler Üniversite Öğrencisi Saldırı 

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