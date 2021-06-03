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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Tabela imalatı yapılan iş yerinde patlama: 1 ölü

Tabela imalatı yapılan iş yerinde patlama: 1 ölü

Patlama sırasında panik anları (güvenlik kamerası)

Güvenlik Kamerası Güvenlik Önlemi Telefon Kamerası Patlama Sesi Sağlık Ekipleri 

-Patlama sonrası anlar telefon kamerası
-Ekiplerin çalışmaları
-Yaralının ambulansa alınması
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Silivri’de tabela imalatı yapan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada, iş yeri sahibi hayatını kaybetti. Patlama sonrasında çevrede yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, akşam saatlerinde Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi Kiraz Sokak üzerinde bulunan tabela imalatı yapan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tabela imalatı yapılan işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İşyerinin içerisindeki patlama sesini duyan vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise patlamada yaralanan işyeri sahibi Ali Yıldırım’a (33) müdahale etti. Vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yanıklar oluşan işyeri sahibi Ali Yıldırım (33) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Hastaneye akın eden talihsiz gencin yakınları sinir krizleri geçirdi. İşyerinde çalışma başlatan ekipler, patlamanın neden meydana geldiğini belirlemek için çalışma başlatırken, patlama sonrası yaşanan panik anları kameraya yansıdı.
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