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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Tabanca ile vurulan kişi yaralandı - KAYSERİ

Tabanca ile vurulan kişi yaralandı - KAYSERİ

- Olay yeri - Güvenlik önlemleri - Polislerin olay yerinde incelemede bulunması - Camiden görüntü Kayseri 'de tabanca ile vurulan kişi yaralandıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Melikgazi ilçesinde cami çıkışında tabanca ile vurulan kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Alparslan Mahallesi'nde bulunan Erciyesevler Camisi'nde yatsı namazını kılan İbrahim Gazezoğlu (71), çıkışta bir kişinin tabancayla kendisine ateş etmesi sonucu ayağından yaralandı.Yan tarafta bulunan taksi durağına giderek yardım isteyen Gazezoğlu, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Taksi Durağı Akalan Azez 

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