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Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç ATM'ye ok gibi saplandı, o anlar kameraya böyle yansıdı
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç ATM'ye ok gibi saplandı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç ATM'ye ok gibi saplandı, o anlar kameraya böyle yansıdı

- olay yerinden genel ve detay görüntüler

Gürültü Demir Korkuluk Korkuluk Güvenlik Kamerası Kız Çocuğu 

-- güvenlik kamerası görüntüleri
-- uçar röportaj

( ANKARA )- Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı ANKARA

- Başkentte aracının hakimiyetini kaybeden sürücü benzinlikte duran ATM'lere girdi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçtan şans eseri ölü ya da yaralı çıkmadı. Kaza anı benzinliğin güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Altındağ ilçesinde meydana geldi. 06 BSR 489 plakalı aracın sürücüsü otomobilinin gaz pedalının sıkışması sonucu durmadı ve yol kenarındaki benzinliğin girişinde duran ATM'lere daldı. Ok gibi saplanan araç çarpmanın etkisiyle hurdaya dönerken olayda şans eseri ölüm ya da yaralanma meydana gelmedi. Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı anbean benzinliğin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. "Sürücü şoka girmişti, bilinçsiz hareketleri vardı" Kazaya anına şahit olan benzinlik çalışanı Turgut Uçar, "Ben akaryakıt almak isteyen bir müşteriyle ilgileniyordum ancak bir çatırtı, gürültü duydum. Zaten araçla benim aramda 2 metre vardı. Araç son sürat bizim reklam panosunu, demir korkulukları devirip istasyondaki iki ATM'ye vurdu. Araç caddeden geçiyordu. Normal caddeden geçen bir araçtı. Kazanın ardından araçtaki kadınları ve küçük bir kız çocuğunu vatandaşların müdahalesi ile indirdiler. Onları sakinleştirmeye çalıştık. Polisi aradık sonra. Sürücü de biraz şoka girmişti. Bilinçsiz hareketleri vardı" ifadelerini kullandı. (ALİ-BC -
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