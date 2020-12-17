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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sürücünün yavru köpeği ezip kaçtığı anlar kamerada

Sürücünün yavru köpeği ezip kaçtığı anlar kamerada

- Taksinin köpeği ezdiği ana dair güvenlik kamerası görüntüsü

Ticari Taksi Taksi Şoförü Köpek Kamera Güvenlik Kamerası 

-- Köpeğin acı içinde çığlık atmasından görüntü

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Çiğli ilçesinde bir ticari taksi şoförü, sokakta oturan yavru köpeği aracı ile ezdikten sonra arkasına bile bakmadan gitti. Zavallı köpeğin çığlıkları yürek burktu. Edinilen bilgiye göre olay bugün saat 13.00 sıralarında Çiğli ilçesinde bir sokakta meydana geldi. İddiaya göre 35 FY 468 plakalı taksi sürücüsü, seyir halindeyken yolda oturan yavru köpeğin üstünden aracı ile geçti. Taksinin üzerinden geçtiği zavallı köpek acı içinde çığlıklar attı. Yavru köpeği ezen ticari taksi sürücüsü ise hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Öte yandan yaşanan olay sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde ticari taksinin sokağı döndükten sonra köpeği ezdiği, taksinin altında kalan köpeğin acı içinde kıvranması, diğer köpeklerin taksiye havlayarak tepki göstermeleri ve aracın sokaktan ilerlediği görüldü.
(AÇ-
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