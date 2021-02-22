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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sürücünün öldüğü kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Sürücünün öldüğü kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

- Kaza anının görüntüsü

Amatör Kamera Güvenlik Kamerası Akaryakıt İstasyonu Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri 

-- Kaza alanından amatör kamera görüntüsü
-- Kaza alanından aktüel görüntüler

( KOCAELİ )- Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Körfez ilçesinde gece saatlerinde bir akaryakıt istasyonunun önündeki bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza akşam 23.30 sıralarında Körfez Barbaros Mahallesi, D-100 karayolu yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gebze’de bir fabrikada çalışan Fatih Işık(38), Körfez Barbaros Mahallesi’ndeki evine gitmek üzere otomobili ile yola çıktı. Barbaros Mahallesi yan yol üzerinde seyir halinde kontrolden çıkan otomobil, bir akaryakıt istasyonunun önündeki bariyerlere çarparak parçalandı. Araçta sıkışarak yaralanan sürücü Fatih Kılıç, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı sürücü ambulansla Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Işık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. Öte yandan kaza anı ise akaryakıt istasyonunun kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hızla gelen otomobil, akaryakıt istasyonu önündeki bariyerlere çarparak savruluyor. (GY-
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