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Sürücünün göz göre göre köpeğin üzerinden geçtiği anlar kamerada
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4 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Sürücünün göz göre göre köpeğin üzerinden geçtiği anlar kamerada

Sürücünün göz göre göre köpeğin üzerinden geçtiği anlar kamerada

Güvenlik kamerası olay anı

( KONYA ) KONYA

Köpek Kamera Güvenlik Kamerası 


- Konya’da bir sürücünün otomobiliyle yolun ortasında yatan yavru bir köpeğin üzerinden geçtikten sonra arkasına bakmadan uzaklaştığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Tepekent Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı otomobil, yolda yatan yavru köpeğin üzerinden geçti. Kaçmaya çalışırken üzerinden arka tekerin de geçmesi üzerine köpek acılar içinde kıvranmaya başladı.
Yolun ortasında yatmasına rağmen sürücünün durmayarak yavru köpeğin üzerinden geçerek ezmesi ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, seyir halinde bulunan otomobilin yolda yatan köpeğin üzerinden geçtiği ve arka tekeriyle de ezdiği anlar yer alıyor.
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