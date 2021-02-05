Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Sürü halinde dolaşan köpeklerin saldırısına çantasıyla direndi.. O anlar kamerada

Sürü halinde dolaşan köpeklerin saldırısına çantasıyla direndi.. O anlar kamerada

Köpeklerden çantasını savurarak kurtulmaya çalışan kadın

Köpek Güvenlik Kamerası Çalışan Kadın Sokak Köpekleri Saldırı 

-Vatandaşların kadına yardım etmesi
-Detaylar

( SAKARYA ) - Köpeklerin arasında kalan kadın, vatandaşın yardımıyla kurtuldu SAKARYA

- Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sürü halinde dolaşan sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın, çantasıyla dakikalarca direnirken yardımına vatandaşlar koştu. Büyük korku yaşayan kadının panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen kadın, sürü halinde dolaşan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Kadın, elindeki çantayı köpeklere sallayıp dakikalarca direnmesine rağmen köpekleri uzaklaştırmadı. Köpeklerin gitmesi için dakikalarca mücadele eden ve yorgun düşen kadının çığlıklarını duyan vatandaş yardıma koştu. Olay yerinden köpekler uzaklaşırken büyük korku yaşayarak yere yığılan kadın bir süre kendine gelemedi. Panik anları güvenlik kamerasına yansıdı Sokakta yürüdüğü esnada sürü halinde dolaşan köpeklerin saldırısına maruz kalan kadının panik anları ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının yolda yürüdüğü esnada köpeklerin saldırısına maruz kalması, çantasıyla köpekleri uzaklaştırması, vatandaşların yardıma gelmesi ve yere yığılan kadına yardım edilme anları yer aldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı