Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Süratli giden sürücü çarptığı duvarı parçaladı: 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı inanılmaz kaza kameraya böyle yansıdı

Süratli giden sürücü çarptığı duvarı parçaladı: 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı inanılmaz kaza kameraya böyle yansıdı

Kaza anı güvenlik kamerası

Sağlık Ekibi Elektrik Direği Güvenlik Kamerası Ağır Yaralı Polis Ekipleri 

-İtfaiye ekipleri müdahalesi
-polis incelemeleri
-Genel ve Diğer Detaylar

( İSTANBUL )- Başakşehir'de hız yapan sürücü virajı alamayınca çarptığı fabrikanın duvarını parçalayarak bahçeye girdi- Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçtan 2 kişi fırlarken, 1 kişi içeride sıkıştı İSTANBUL

- Başakşehir’de süratli giden sürücü, virajı alamayınca çarptığı fabrikanın duvarı parçalayarak içeriye girdi. Çarpmanın etkisiyle iki kişi araçtan fırlarken, 1 kişi ise adeta preslenen otomobilde sıkıştı. 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı inanılmaz kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Edinilen bilgeye göre, kaza dün akşam saat 22.00 sıralarında Arnavutköy - Başakşehir yolunun Şamlar mevkiinde meydana geldi. 34 AS 8981 plakalı aracın sürücüsü Murat Ş., yanında bulunan kardeşi Mertcan Ş. ve arkadaşları Mehmet Akif T. ile birlikte Arnavutköy istikametinden hızlı bir şekilde Başakşehir istikametine doğru seyir halindeydi. İddiaya göre, geçtiğimiz haftalarda polis ekipleri tarafından ehliyetine el konulan ve daha sonra ehliyetini geri alan sürücü Murat Ş. aşırı hız kız yapınca kaza da kaçınılmaz oldu. Süratli gittiği için keskin virajı da göremeyen sürücü, köşe başında bulunan fabrikanın duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvarı parçalayan sürücü, fabrikanın bahçesine daldı. Feci kazada Murat ve Mertcan Ş. kardeşler araçtan dışarıya fırladı ancak arkadaşları Mehmet Akif T. kağıt gibi olan otomobilin arka kısmında sıkıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı kazada ağır yaralı Mehmet Akif T. ve Murat Ş. ile Mertcan Ş. Başakşehir Çam Şakura Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasında Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Fabrikanın duvarına çarpan sürücü, bahçeye dalıyor. Çarpmanın etkisiyle duvar paramparça olurken, otomobil ise dağılıyor. Otomobilin çarptığı elektrik direğini ise metrelerce ileriye sürükleniyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement