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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Şüpheli şahsın uygulama noktasından kaçtığı anlar kamerada

Şüpheli şahsın uygulama noktasından kaçtığı anlar kamerada

Uygulama noktasında aracın durdurulması

Güvenlik Kamerası Ruhsatsız Silah Gözaltı Polis Ekipleri Sanayi Sitesi 

-Uygulama yapılmak istenildiği esnada şahsın kaçması

( SAKARYA )- Yakalanan şahsın üzerinden ruhsatsız silah çıktı- Şahsın araçtan inerek kaçtığı anlar güvenlik kamerasında SAKARYA

- Sakarya’nın Arifiye ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri tarafından durdurulan araçtan kaçan şahıs kovalamaca neticesinde yakalandı. Ruhsatsız silah ile yakalanan şahsın arabadan inerek kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Olay, Arifiye ilçesi Dörtyol sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir araç kontrol için durduruldu. Kontroller yapıldığu esnada polis ekiplerine kimliğini uzatan bir şahıs koşarak kaçmaya başladı.
Kısa süreli kovalamaca sonrasında şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Üzerinden ruhsatsız silah çıkan şahıs gerekli işlemleri için emniyete götürüldü. Şahsın kaçtığı anlar ise o esnada bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. (BCT-
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