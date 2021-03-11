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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Süper markette kadınların kavgası kameraya yansıdı

Süper markette kadınların kavgası kameraya yansıdı

KADINLARIN BİR BİRİNE GİRMESİ

Alışveriş Market Kamera Güvenlik Kamerası Saldırı 

-ARKALARINDA BULUNAN ÜRÜNLERİN DEVRİLMESİ
-MARKET ÇALIŞANLARININ VE YAKINLARININ GELMESİ
-KAVGAYI BIRAKMALARI
-MARKETTEN AYRILMALARI

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da süper markette bir kadının başka bir kadına saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Hiç tanımadığı kişiye "Sen her gün benim evime geliyorsun" diye saldıran kadın ortalığı birbirine kattı. Olay, merkez Osmangazi ilçesindeki bir süper markette gerçekleşti. Marketten alışveriş yapan bir kadın, daha önce hiç tanımadığı bir kadının saldırısına uğradı. Raftan ürün aldığı sırada, "Sen her gün benim evime geliyorsun" diyen kadının saldırısına uğrayan vatandaş ne yapacağını şaşırdı. Yükselen sesleri duyanlar 2 kadını ayırmaya çalıştı. Kimsenin ayıramadığı kadınlar, yakınlarının gelmesiyle sakinleşti. Darp edilen ve hakarete maruz kalan kadın rapor alıp şikayetçi oldu. Güçlükle sakinleştirilen iki kadın da bir süre sonra mağazadan ayrılırken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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