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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Sultangazi’de yüzük hırsızlığı kamerada

Sultangazi’de yüzük hırsızlığı kamerada

Yüzüğün düşmesi

Kamera Küçük Çocuk Güvenlik Kamerası Hırsız 

- Yoldan geçen kişinin alması
- Detay

( İSTANBUL )-Küçük çocuk camdan altın yüzük attı, yoldan geçen bir şahıs da alıp kaçtı İSTANBUL

- Sultangazi’de evinde oyun oynayan küçük çocuk annesinin altın yüzüğünü camdan aşağı attı. O esnada oradan bir kişide yüzüğü fark ederek alıp uzaklaştı. Yaşanan o anlarda güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen Bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde bulunan bir binada oturan küçük çocuk evde oynarken, camdan aşağıya altın yüzük attı. O esnada oradan bir kişide yüzüğü fark ederek alıp uzaklaştı. Evde yüzüğü bulamayan anne K.T şüphelenerek binanın önünde bulunan kamera kayıtlarını izledi ve çocuğunun yüzüğü attığını yoldan geçen bir kişinin de aldığını gördü. Yüzüğün düşme anı ve şahsın alma anı güvenlik kamerasına yansıdı. (H.T-ZA-
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