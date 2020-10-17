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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sultanbeyli'de otomobil çarpan üç kız çocuğunun şans eseri kurtuluşu kamerada

Sultanbeyli'de otomobil çarpan üç kız çocuğunun şans eseri kurtuluşu kamerada

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜ

Kamera Güvenlik Kamerası Kız Çocuğu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-RÖPORTAJ

( İSTANBUL - RÖP EKLENDİ) İSTANBUL

- Sultanbeyli’de seyir halindeki otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan üç kız çocuğuna çarptı. Kız çocukları çarpmanın etkisiyle park halinde olan kamyonun altına girdi. Üç kız çocuğunun şans eseri kurtuluşu güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza, geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde meydana geldi. Cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan üç kız çocuğuna otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen kardeşler, park halinde olan kamyonun altına girdi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yürekleri ağıza getiren kaza sonrası kardeşlerden ikisi kazadan burnu dahi kanamadan kurtulurken, diğer kardeşleri ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Yaşanan kaza sonrası çevredeki esnaflar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kız çocuğuna müdahale ederek diğer 2 kız çocuğunun sağlık kontrolünü sağladı. Hafif yaralanan kız çocuğunun annesi bir an olsun evladının yanından ayrılmazken 3 kız çocuğunun sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.
Kazanın gerçekleştiği anda duruma tanık olan esnaftan Sebahattin Salık, "Üç tane çocuk karşı kaldırımdan bu tarafa doğru koşmaya başladı.
O esnada yukarıdan da bir araç geliyordu. Bir anda araç çocuklara vurdu. Çocuklardan ikisi ayaklanıp kaçtılar. Bir tanesi de yerde yatıyordu. Hemen ambulans çağırdık. Araç o kadar hızlıyken çocuklara vurdu ve çocukların ikisi ayaklanıp yerden kalktılar" diye konuştu.
Öte yandan, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (MB-ÖK-Y)
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