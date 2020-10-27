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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Sultanbeyli’de kültür sanat sezonu Özdemir Erdoğan konseri ile başladı

Sultanbeyli’de kültür sanat sezonu Özdemir Erdoğan konseri ile başladı

sahne

Sosyal Medya Belediye Başkanı Beraberlik Kültür Sanat Irak 

-müzisyenler
-belediye başkanı konuşması
-konukların oturması
-röportajlar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Sultanbeyli’de 2020-2021 kültür sanat sezonu müzisyen Özdemir Erdoğan’ın konseriyle başladı.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konser sosyal medyadan canlı olarak yayınlandı. Pandemi kurallarına uyularak gerçekleştirilen konserde, Özdemir Erdoğan sevilen şarkılarını ilçe sakinlerine söyledi.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından başlatılan 2020-2021 Yunus Emre Kültür Sanat Sezonu Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde ünlü söz yazarı, besteci ve müzisyen Özdemir Erdoğan'ın verdiği konser dinleyicilerden büyük beğeni aldı. Konser öncesi konuşma yapan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin; “Dünyamızın yaşamış olduğu bu sağlık krizi sebebiyle olağanüstü dönemlerden geçmeye devam ediyoruz. Bugün bu açılışımızda bizleri yalnız bırakmamış olmanız sanatın en önemli kılcal damarlarına duyulan özlemi tarif ediyor. Gönül isterdi ki tüm hemşerilerimizle birlikte bu anları yaşayalım. Temennim odur ki inşallah sağlıklı günlerde bu hasretimizin dineceğini düşünüyorum. Yaşam tarzımız ve iş şekillerimiz değişirken ister istemez dijitalleşmenin merkezinde bir hayat yaşıyoruz. Öyle ki sanat ve kültür temas etmeden olmuyor, boş sahne ve koltuklar içimizde bir acı olarak kalıyor. Bugünler geçtiğinde bu özlemin getirmiş olduğu yaraları yine sanat ve kültür dünyamızın aktörleriyle iyileştireceğiz. Sanatın ve kültürün hayatımızdaki yerinin umut, birlik ve beraberlik olduğunu sağlıklı günlerde daha iyi anlayacağımıza inanıyorum” dedi.
Müzisyen Özdemir Erdoğan Sultanbeyli de olmaktan mutlu olduğunu söyleyerek belediye başkanına ve seyircilere teşekkür etti. (MÇ-
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