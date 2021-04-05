Sultanbeyli’de 3 gencin organize futbol topu hırsızlığı kamerada

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( İSTANBUL )- Sultanbeyli’de pes dedirten futbol topu hırsızlığı kamerada İSTANBUL



- Sultanbeyli’de bir bakkal dükkanının önüne gelen 3 genç, içlerinden birini dükkan sahibini oyalaması için içeri gönderdikten sonra dışarıda file içerisinde bulunan bir futbol topunu çalarak hızla uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz gün Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Peyami Sokak üzerinde bulunan bir bakkal dükkanında saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bakkal dükkanının önüne gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen 3 genç, bakkal önünde kısa süre konuştuktan sonra içlerinden biri dükkana giriş yaptı. İçeri giren genç dükkan sahibini oyalarken dışarıdaki iki kişi ise çevreyi kontrol ettikten sonra bakkalın giriş kısmında file içerisinde bulunan toplardan birini çalarak hızla uzaklaştı. Yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. “Bizim paramız yok deseler, ben para almadan verirdim” Market sahibi Yusuf Gelturan, “Futbol topu hırsızlığının olduğu sırada ben yan dükkandaydım. 2 genç önce markete girerek alışveriş yaptılar. Kasaya bakan hanımım ‘futbol topunu aldılar’ dedi.

İçerideki gençler onu konuştururken dışarıda olan 3’üncü genç futbol topunu alarak kaçtı. Markette olan 2 genç biz onu tanımıyoruz dediler. Güvenlik kamera görüntülerini izlediğimiz de 3 gencin şebeke olduğunu anladık. Bir futbol topu 20 TL, bana gelerek, ‘Bizim paramız yok. Biz futbol maçı yapmak istiyoruz” deseler inanın ben para almadan verirdim. Bu gün futbol topunu çalan yarın neler yapar. Bir insan bu kadar düşer mi” diye konuştu.





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