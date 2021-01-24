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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Suç makinesi hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

Suç makinesi hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

Asayiş Şube Çıkış

Ya Sonra Hırsızlık Zanlısı Güvenlik Kamerası Harekete Geç Hırsız 

-Güvenlik kamerası

( İSTANBUL )- Hırsızlardan biri covid-19’dan öldü İSTANBUL

- Başakşehir ve Beykoz’da meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan polis, 4 hırsızlık zanlısından 3’ünü gözaltına alırken diğer zanlının Covid-19’dan öldüğü belirlendi. İstanbul'da 17 Temmuz ve 20 Temmuz tarihleri arasında Başakşehir ve Beykoz ilçelerinde 3 ayrı evden hırsızlık yapılması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalarda girilen evlerde bulunan güvenlik kameraları incelemeye alındı. Polis ekipleri titiz çalışmaları neticesinde şüphelilerin önce eşkalini daha sonra kimliklerini tespit etti. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerden Kemal K.(24) ‘nin 47 suç kaydı, Emre D.(22)’nin 8 suç kaydı, Ahmet M.(22)’nin 5 suç kaydı olduğu tespit edildi. Öte yandan bir diğer şüpheli, İsmail Ç.(25)’nin ise Covid-19’dan dolayı vefat ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı Öte yandan zanlıların Beykoz'da bir eve girdikleri anlar evde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. (HZE-HK-
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