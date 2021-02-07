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07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Sri Lanka Büyükelçisi Balıklıgöl’e hayran kaldı

Sri Lanka Büyükelçisi Balıklıgöl’e hayran kaldı

Sri Lanka Büyükelçisinin Balıklıgöl ziyaretinden detay

İslam Tarihi Hafta Sonu Belediye Başkanı İslam Maneviyat 

-Büyükelçinin güvercinlere ve balıklara yem vermesinden detay
-Sri Lanka Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen ve eşi eşi Husna Zamaniya Cader Hassen konuşmaları

( ŞANLIURFA )- Sri Lanka Büyükelçisi ve eşi Balıklıgöl’ü gezdi ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’ya gelen Sri Lanka Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen ve ailesi sokağa çıkma kısıtlamasında Balıklıgöl’de temiz havanın tadını çıkardı. Hassen ve eşi Balıklıgöl’de güvercinlere ve balıklara yem verdi. Balıklıgöle hayran kalan büyükelçi ve eşi Şanlıurfa’yı Sri Lanka’da tanıtıp oradaki Müslümanlara Balıklıgöl’ün güzelliklerini anlatacaklarını söyledi.

Sri Lanka Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen Şanlıurfa’ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Resmi temaslar işçin kente gelen Hassen, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilin eşiyle birlikte Balıklıgöl’ü gezdi.Sri Lankalı turistlerin de gelmesi için elimden geleni yapacağımŞanlıurfa’ya resmi bir görüşme için geldiğini söyleyen Mohamed Rizvi Hassen, “Şanlıurfa’da valisi ve belediye başkanlarını ziyarete bulunacağım. Bugün için boş vaktim oldu. Boş zamanım içinde Şanlıurfa’nın kültürünü, tarihi yerlerini, dini mekanlarını, görülmeye değer yerlerini görmek nasip oldu. Bu kısa zaman içinde buraları gelip görmek bana nasip olduğu için sevinçliyim. Buraları gezebilmem için gerekli ayarlamaları yapan Şanlıurfa valisine ve belediye başkanına teşekkürlerimi sunuyorum. Sri Lanka’ya gittiğim zaman Şanlıurfa’yı tanıtmak için güzel bir anı oldu. Şanlıurfa’ya Sri Lankalı turistlerin de gelmesi için elimden geleni yapacağım” dedi.
Şanlıurfa’yı Sri Lanka’da tanıtacağızSri Lanka Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen’in eşi Husna Zamaniya Cader Hassen da, “Şanlıurfa’yı çok beğendim. Buranın İslam tarihinde çok önemli bir yere sahip olan bir şehir olduğunu biliyorum. Buradaki maneviyatı hissettim. Bir Müslüman olarak da yaşadığım için çok sevinçliyim. Sri Lankalı Müslüman insanların da buralara gelip İslam’ın tarihini yaşamalarını, buraları görmelerini çok istiyorum. Bu şekilde Sri Lanka’da yaşayan insanlar için bir tanıtım yapacağız ve Şanlıurfa’nın maneviyatını, İslam tarihindeki maneviyatını anlatacağız. Şanlıurfa’ya turistik ve ticari ziyaretler yapmaları için kendilerine bu şekilde bir tanıtım yapmaya çalışacağız” diye konuştu.

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