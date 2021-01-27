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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Soyguncuyu elindeki altın çekme makinesi ile kovalayan kadın konuştu

Soyguncuyu elindeki altın çekme makinesi ile kovalayan kadın konuştu

-Soyguncunun kaçma anından görüntüler

Soygun Girişimi Güvenlik Kamerası Silahlı Soygun Polis Ekipleri Döviz Bürosu 

--Döviz bürosundan görüntüler
--Döviz bürosu sahibi Nuray Yıldız ile röportaj

( KOCAELİ ) -- Döviz bürosunu soymaya çalışan şahıs, kıyafetlerini değiştirerek kayıplara karıştı- Eli silahlı soyguncunun kaçma anı güvenlik kamerasında KOCAELİ

- Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde döviz bürosunu soymaya çalışan eli silahlı soyguncuyu eline aldığı altın çekme makinesi ile kovalayan kadın, yaşadıklarını anlatarak, “Hiç korkmadım” dedi.
Şahsın kaçma anı ise bir caminin güvenlik kameralarına yansıdı. Hacıömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana gelen olayda, cadde üzerinde bulunan döviz bürosuna gelen şahıs, cebinden çıkardığı silahı kasadaki döviz bürosu sahibi Nuray Yıldız’a doğrultarak paraları poşete koymasını söyledi.

Korkmaz, eline aldığı altın çekme makinesi ile soyguncunun üzerine yürüdü. Panikleyen şahıs koşarak döviz bürosundan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kayıplara karışan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Kıyafetlerini değiştirilerek kaçtı Polis ekipleri, soygun girişimine başarısız olarak kaçan şahsı yakalamak için çalışmaları sürdürürken, şahsın kaçma anı olay yerine yakın bir konumda bulunan Karamürsel Merkez Camii’nin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kıyafetlerini caminin bahçesinde değiştiren şahsın elindeki silah ve poşetle koşarak uzaklaştığı görülüyor. Soyguncuyu altın çekme makinesi ile kovalayan kadın konuştu Soyguncuyu elindeki altın çekme makinesi ile kovalayan döviz bürosunun sahibi Nuray Yıldız, yaşananları anlattı. Olay sırasında hiç korkmadığını söyleyen Korkmaz, soyguncuyu ilk gördüğünde şaka sandığını belirterek, “Burada işlem yapıyordum. Kafamı kaldırdım. Bereli, yüzü tamamen sarılı bir şahıs, silahı bana göstererek, ‘Paraları çıkartın’ dedi.
Ben de 'dalga mı geçiyorsunuz?' dedim. Tekrar paraları çıkarmamı söyledi.

Ben de elime bu makineyi aralar üzerine yürüdüm. O da bir anda bocaladı. Kaçarken arkasından bunu fırlattım. Hiç korkmadım” dedi.
(MK-HFV-
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