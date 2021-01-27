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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sonik patlamada dışarı çıkan vatandaşların panik anları kamerada

Sonik patlamada dışarı çıkan vatandaşların panik anları kamerada

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Güvenlik Kamerası Patlama Sesi Harekete Geç Havai Fişek Havai Fişek Fabrikası 

-Sonik patlama sonrası paniğe kapılan vatandaşların dışarı çıkma anının güvenlik kamerası görüntüsü

( SAKARYA ) - SAKARYA

- Sakarya'nın Hendek ilçesinde uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklı meydana gelen patlama sesi sonrası sokağa dökülen vatandaşlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sakarya'nın Hendek ilçesinde duyulan patlama sesi, çok sayıda ekibi harekete geçirmişti. 3 Temmuz 2020’de ilçede meydana gelen havai fişek fabrikasının patlaması sonrası tedirgin olan vatandaşlar, duydukları ses ile tekrardan paniğe kapıldı. Çok sayıda vatandaşı korkutan sesin kaynağının ise uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklı sonik patlama meydana geldiği öğrenildi. Hendek ilçesinde patlama sesinin yankılandığı sırada Eskişehir'de de sonik patlama sesi duyuldu. Uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklı meydana gelen patlama sesiyle kendilerini dışarı atan vatandaşların panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iş yerinde duran iki kişinin sesi duyup paniğe kapılarak dışarı çıkması ve yolun karşısına geçerek diğer vatandaşlar ile sesin geldiği yöne doğru bakmaları yer alıyor. (OK-
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