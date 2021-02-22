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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Son iki ayda iş yeri ikinci kez soyuldu, hırsızları çaya davet etti

Son iki ayda iş yeri ikinci kez soyuldu, hırsızları çaya davet etti

Güvenlik kamera görüntüsü

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Elektronik Eşya Hırsız 

-İş yerinden görüntü
-Kırılan kapıdan görüntü
-Şaban Yıldızöz röportajı

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde hırsızlar, iki ay içinde telefoncu dükkanını ikinci kez soydu. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken iş yeri sahibi hırsızları çay içmeye davet etti. Olay, geçtiğimiz cuma günü meydana geldi. Geçtiğimiz aylarda aynı iş yerine binanın merdiven altındaki duvarı kırıp giren hırsızlar, bu sefer sabah saatlerinde levye ile kepenkleri kırıp telefon dükkanına girip elektronik eşyaları çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, iş yeri sahibi hırsızları bu sefer çaya beklediklerini söyledi.

"Gelsinler çay içelim, ne lazımsa götürsünler" İki ay içerisinde iş yerinin ikinci kez soyulduğunu aktaran Şaban Yıldızöz, ilkinde de hırsızların yakalanmadığını ifade etti.
İlk olayın yarası açıkken ikinci mağduriyetin başlarına geldiğini vurgulayan Yıldızöz, "Sabah saat 05.00 sıralarında darabanın kesildiğini ve yerinden çıkarıldığını fark etti. Esnaf arkadaşlar sağ olsunlar haber verdi. Geldiğimizde kepenk yoktu. Darabanın yarısını kesip dükkana girmişler. Yine geçen sefer gibi camekandaki bütün cihazları, müşteri cihazları onları çalmışlar. Dükkanımın içi dört kamerayla izleniyor. Güvenlik kameram da var. Yüzleri maskeli ve elleri eldivenli. Bu ikinci mağduriyetim. Toplamda 80 bin lira civarında zararım var. Ya biz de hırsızlık yapacağız ya da esnaflığı bırakacağız. Çay demliyorum, bekliyorum. Kırmasınlar, numaram kapıdadır arasınlar. Gelsinler çay içelim ne lazımsa götürsünler" dedi.
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